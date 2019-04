La 33e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui avec un duel entre l’En Avant de Guingamp et l’Olympique de Marseille. A domicile, les Bretons s’organisent dans un 4-3-3 avec Marc-Aurèle Caillard dans les cages. Cheick Traoré, Felix Eboa Eboa, Jérémy Sorbon et Pedro Rebocho forment la défense tandis que Lebogang Phiri, Etienne Didot et Didier Ndong évoluent au cœur du jeu. L’attaque est partagée entre Mehdi Merghem, Marcus Thuram et Nolan Roux.

De son côté, l’Olympique de Marseille s’organise dans un 4-2-3-1 avec Steve Mandanda dans les buts. Le portier français est protégé par Hiroki Sakai, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Morgan Sanson et Luiz Gustavo forment le double pivot alors que Florian Thauvin, Dimitri Payet et Lucas Ocampos évoluent un cran plus haut. Valère Germain est titularisé en attaque.

Les compositions :

En Avant de Guingamp : Caillard - Traoré, Eboa Eboa, Sorbon, Rebocho - Didot, Phiri, Ndong - Merghem, Roux, Thuram

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi- Sanson, Gustavo - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain