Le PSG a rendez-vous à Guingamp pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 ce dimanche soir. Un Roudourou qui ne réussit pas toujours aux Parisiens qui se sont d’ailleurs inclinés la saison passée mais cette fois-ci, les vice-champions de France auront un atout de taille avec la présence de Neymar dans ses rangs.

Pour sa première convocation dans le groupe, le Brésilien est titulaire d’entrée dans le couloir gauche avec Cavani en pointe et Di Maria à droite. Emery a de nouveau opté pour un 4-3-3, c’est donc Pastore qui fait les frais de l’arrivée de l’ancienne star du Barça. Motta, Rabiot et Verratti forment le trio au milieu. Guingamp jouera lui en 4-4-2 avec Coco, Camara, Salibur et Briand en quatuor offensif.

Retrouvez les notes du match au coup de sifflet final sur notre site.

Les compositions :

Guingamp : Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Rebocho - Camara, Didot, Deaux, Coco - Salibur, Briand.

PSG : Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Rabiot - Di Maria, Cavani, Neymar