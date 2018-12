Dans le petit monde des consultants, Habib Beye est la valeur qui monte depuis quelques mois. Ses analyses, ses coups de gueule comme celui récemment sur le Ballon d’Or font souvent du bruit et ses clashs avec d’autres consultants de Canal + font généralement le buzz sur les réseaux sociaux. Mais l’ancien roc défensif de l’OM n’en a cure et trace sa route avec son style. Dans une interview extraite du livre collector spécial 10 ans du Canal Football Club aux éditions Marabout, Habib Beye a raconté la filiation qui existe entre lui et Christophe Dugarry.

L’ancien champion du Monde, consultant à Canal + avant de partir depuis sur RMC Sport, ne jouit pas de la même popularité que l’ancien international sénégalais, mais a beaucoup inspiré Habib Beye. « Je me suis inspiré de lui. Il prend des risques en donnant son avis. Je me rappelle qu’il avait dit une fois qu’il s’emmerdait à regarder jouer Monaco. La forme n’avait pas été appréciée par tout le monde, mais, au moins, il avait donné son ressenti. Mon métier, c’est de donner mon avis. Si je ne le fais pas, je ne sers à rien. Et ce que j’appréciais encore plus chez Christophe, c’est qu’il ne m’a jamais vu comme un concurrent ou quelqu’un qui était là pour prendre sa place. Contrairement à d’autres dans ce métier. Il a été bienveillant avec moi et on a bien débattu l’année où on a fait le CFC ensemble. » Le principal intéressé devrait apprécier.