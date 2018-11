L’image a fait le tour du monde. À la fin du match face à Netanya, Habib Habibou (Maccabi Petah-Tikva), au chevet d’un coéquipier resté au sol dans la surface, l’a laissé quelques secondes pour marquer le but de la victoire (0-1) avant de revenir vers lui. Pour Foot Mercato, l’ancien joueur de Lens raconte ce but insolite. « Mon but ? On va dire qu’il est un peu spécial et drôle. C’était un match très important pour nous surtout pour le classement et pour moi aussi car je revenais d’un petit pépin. C’était mon deuxième match avec mon club et il fallait que je fasse un bon match. Ça a été le cas j’ai fait un bon match. On s’est créé beaucoup d’occasions. Personnellement, je ne m’en suis pas créé beaucoup et j’ai fait pas mal de passes. À la fin du match, je suis allé voir mon coéquipier qui a pris un coup de genou dans la gorge de la part du gardien adverse, ce qui fait qu’il est tombé. Je le voyais agoniser et trembler. À ce moment-là, il était hors de question de penser au football. Je suis venu à ses côtés pour essayer de le faire respirer et appeler les kinés pour lui venir en aide car je n’ai pas les compétences nécessaires pour le secourir. Je voulais le mettre debout pour qu’il respire un peu. C’est à ce moment-là que j’ai demandé aux joueurs adverses de sortir le ballon et ils n’ont pas voulu. Nous avons récupéré le ballon sur un contre et nous avons continué l’action. Notre ailier droit a continué l’action et a fait un centre-tir puissant. Le gardien n’a pas capté le ballon et il le relâche. À ce moment-là, j’ai mon coéquipier dans les bras et je vois le ballon. C’était juste l’instinct du buteur. Je me suis dit pousse le ballon et marque le but puis reviens vite fait voir ton coéquipier. Ma tête était plus à penser à mon coéquipier. Sa santé était plus importante que le but. Dès que j’ai marqué, j’ai pensé à sa santé et au fait qu’il se porte bien. Je l’ai accompagné ensuite dehors pour que les kinés puissent prendre le joueur en charge. C’était un moment spécial sur le terrain ».

Il poursuit : « on m’a félicité pour mon geste. Beaucoup de personnes ont envoyé des messages au club pour dire que c’était un geste exceptionnel. C’était fair-play. On n’avait jamais vu ça en Israël. Il fallait faire abstraction du foot. J’ai juste pensé à secourir la personne surtout vu tout ce qu’il se passe sur les terrains avec des joueurs qui meurent. Ça m’a fait peur. À la fin du match, le plus important était de savoir comment il allait. On a gagné et pris les trois points. L’image a fait le tour du monde. J’espère qu’on retiendra que le joueur va bien, c’est l’essentiel ». Un but qui pourrait lui rapporter le célèbre Prix Puskas ? « Il y a beaucoup de personnes qui le disent. Je ne peux pas juger. On verra bien. Mais pour moi, c’est le plus beau but car la santé de mon coéquipier passait avant tout et que j’ai aussi su être réactif à ce moment-là ».