Présent à l’Ajax Amsterdam depuis deux saisons, Hakim Ziyech (25 ans) ne cesse d’éclabousser l’Eredivisie de son talent. Auteur de 9 buts et de 17 passes décisives lors du dernier exercice, le Marocain est dans le viseur de plusieurs grosses formations allemandes.

Soit le Borussia Dortmund, Schalke 04, Stuttgart et Hoffenheim comme le rapporte Telegraaf. Interrogé sur son avenir dans l’émission « Bij And in de auto ! », il a donné le nom d’un club qui l’intéressait : « La Bundesliga ? Je ne sais pas, ça dépend du club. Dortmund serait un club sympa. »