Confinement oblige, les joueurs de foot sont obligés de rester chez eux mais doivent cependant s’entretenir. Car dans quelques semaines, si la situation s’améliore, les compétitions devraient reprendre. Revenu à l’AC Milan lors du dernier mercato hivernal, Zlatan Ibrahimovic a lui regagné la Suède, son pays natal, avec ses proches. Mais l’ancien avant-centre du PSG ne s’est pas contenté d’entraînements à la maison. Le joueur âgé de 38 ans a en effet participé à un entraînement avec l’équipe d’Hammarby, dont il est co-propriétaire à hauteur de 25%. Une expérience assez spéciale pour les joueurs du club, sur laquelle est revenu Muamer Tankovic pour Sky Italia.

« C’était formidable pour le club et pour les joueurs de voir Zlatan en action en direct, de voir les gens le percevoir comme un modèle. Nous avons un entraînement à huis clos, comme nous le faisons toujours en ces temps difficiles. Aucune famille, aucun ami, personne ne peut venir au centre sportif pour assister à l’entraînement. Nous nous sommes vus directement sur le terrain, nous nous sommes entraînés, puis chacun est rentré chez soi. On n’est même pas passé par les vestiaires, a lâché le joueur de 25 ans avant de poursuivre. Zlatan veut toujours gagner, peu importe où et avec qui il s’entraîne, et même s’il est propriétaire du club. Son attitude est un exemple pour tous, pour les jeunes mais aussi pour les autres. Il a une mentalité de gagnant, de quelqu’un qui ne veut jamais perdre et qui se donne toujours à 100%. »