Légende vivante du Napoli, le Slovaque Marek Hamsik (30 ans) réalise une saison extraordinaire (29 matches, 4 buts) avec les Partenopei. Lancé à la quête du titre en Serie A, le milieu de terrain souhaite aller au bout comme il l’a expliqué au Corriere dello Sport : « C’est mon objectif principal. La Juventus est sans aucun doute notre principal adversaire, mais nous devons également faire attention aux autres. Il y a encore beaucoup de points en jeu. »

Alors qu’il a dépassé le record de but inscrit par Maradona sous le maillot napolitain (117 buts contre 115), Marek Hamsik souhaite continuer à laisser son empreinte au pied du Vésuve. Le capitaine partenopei a exprimé son désir de continuer à Naples le plus longtemps possible : « Je n’ai aucun doute et je ne partirai sûrement pas de Naples. Après, quand j’arrêterai le football, je ne peux pas dire ce qui va se passer. Pour le moment, je me concentre sur la victoire en championnat ! » Le joueur en est actuellement à 11 saisons sous le maillot des Azzurri.