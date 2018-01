Auteur notamment de deux triplés contre Burnley et Southampton, Harry Kane n’en finit pas d’affoler les compteurs en Premier League. L’attaquant de Tottenham est actuellement le meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations et il est également le joueur qui a terminé avec le plus grand nombre sur l’année civile 2017. De grandes performances qui viennent tout juste d’être récompensées.

Harry Kane vient tout juste d’être désigné joueur du mois de décembre en Premier League. Un trophée qu’il obtient pour la seconde fois cette saison après avoir été élu en septembre. Celui-ci revêt également d’un goût historique. Avec un sixième titre, il égalise le record qui était détenu jusqu’à présent par Steven Gerrard.

Another trophy for the collection. Congratulations @HKane, the #PL Player of the Month for December ! @premierleague

SBC https://t.co/DOfUkSlSpS pic.twitter.com/Q7vJKXkVmU

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 12 janvier 2018