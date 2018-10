Au Mondial en Russie cet été, l’attaquant de l’Angleterre Harry Kane a terminé meilleur buteur, inscrivant 6 buts en 7 matchs. Dans un entretien accordé au Times, le joueur de Tottenham est revenu sur ce titre honorifique et a répondu aux critiques concernant le nombre de penaltys marqués (3) qui représente la moitié de ses réalisations pendant la compétition.

« Les gens décrivent simplement les penaltys comme s’il ne s’agissait pas d’un but. C’est une grande partie du football. C’est une partie importante de la Coupe du Monde. Beaucoup de joueurs ratent des penaltys lors de la Coupe du Monde. Si je les avais manqués, je suis sûr qu’on dirait l’inverse : "vous êtes un attaquant, vous devriez les marquer" », a-t-il confié au quotidien britannique. Cependant, cela ne l’empêche pas de s’enorgueillir de sa performance, bien qu’il estime pouvoir faire plus. « J’ai remporté le Soulier d’Or, une prestation et un sentiment incroyable, mais je sais que j’aurais pu faire mieux. Cela montre que je peux m’améliorer. Mais cela montre aussi que je suis déjà à un très haut niveau et avoir ça en tête est excitant. »