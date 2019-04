Prêté par Everton à Galatasaray cette saison, Henry Onyekuru s’éclate en Turquie. Auteur de douze buts en Süper Lig dont le dernier date de ce dimanche et du derby d’Istanbul contre Fenerbahçe (1-1), l’attaquant d’origine nigériane aurait pourtant pu connaître un tout autre destin.

Tout proche de signer au PSG à l’été 2017, le joueur désormais âgé de 21 ans a raconté avoir finalement décidé de ne pas signer avec le club parisien, sous les conseils de... sa mère : « J’ai passé une visite médicale avec le PSG un vendredi et nous devions attendre le lundi pour qu’ils puissent officialiser ma signature et celle d’un autre joueur. Entre temps, je me suis demandé si c’était une bonne idée de jouer à Paris... Ma mère m’a dit qu’elle voulait que je joue parce que j’étais jeune et que je devais encore m’améliorer... J’ai décidé de suivre son conseil et j’ai dit à mon agent d’appeler le PSG pour leur dire qu’on stoppait les discussions » a-t-il expliqué à la BBC.