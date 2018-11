S’il connaît un certain regain de forme en Roumanie, Hervin Ongenda n’a visiblement pas l’intention de s’éterniser dans l’est de l’Europe. Ainsi, selon les informations de Sky Italia, le joueur formé au Paris Saint-Germain rêverait de jouer à l’AC Milan, où il retrouverait Leonardo, l’ancien du club francilien.

Et plusieurs clubs se sont déjà positionnés en Italie, comme la Spal et l’Udinese, qui l’ont suivi avec attention dernièrement. En Roumanie, le Steaua Bucharest, Cluj et Craiova vont tenter de l’attirer dans leurs rangs en janvier.