Encore 4 matches de Coupe du Monde aujourd’hui en Russie et tous sont heureusement diffusés à la télévision. Pour les fans du mondial 2018 qui ne veulent pas rater une miette de l’événement le plus important de l’année, voici le programme TV des matches du jour. Dans le groupe F, la Corée du Sud affronte l’Allemagne à 16H et au même moment le Mexique rencontre la Suède. Rien n’est joué dans ce groupe F. Dans le groupe E, le Costa Rica déjà éliminée affrontera la Suisse alors que le Brésil jouera contre la Serbie. Les deux matches de ce groupe se jouent à 20H aujourd’hui. L’ensemble des matches est à retrouver sur BeIN Sports 1 et 2, et le match Serbie-Brésil sera également diffusé en clair sur TF1.

Horaires et diffusion TV des matches de Coupe du monde du mercredi 27 juin 2018 :

À 16 heures, sur beIN Sports 1 : Corée du Sud - Allemagne (groupe F)

À 16 heures, sur beIN Sports 2 : Mexique - Suède (groupe F)

À 20 heures, sur beIN Sports 1 et TF1 : Serbie - Brésil (groupe E)

À 20 heures, sur beIN Sports 2 : Suisse - Costa Rica (groupe E)

Tous les matches du jour sont également à retrouver en direct commenté sur notre live Foot Mercato.

