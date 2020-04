En raison de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus dans le monde du football, Hoffenheim a annoncé, ce mercredi via un communiqué, que l’ensemble des joueurs de l’équipe première, le staff et la direction renoncent à leur salaire afin d’aider le club à faire face à cette situation délicate. « Au cours des dernières années, nous avons bénéficié de certains privilèges en raison de notre succès sportif dans tout le club. Maintenant, il est nécessaire de donner quelque chose en retour », a lâché le capitaine des Bleu et Blanc, Benjamin Hübner (30 ans), sur le site officiel d’Hoffenheim.

La formation allemande avait récemment lancé son propre fonds d’aide afin de soutenir les entreprises locales. Les joueurs, le propriétaire (Dietmar Hopp), les fans ou encore les sponsors d’Hoffenheim y avaient notamment participé afin de faire décoller les dons. Les pensionnaires de Bundesliga ont annoncé qu’une majeure partie des économies réalisées sur les salaires serait reversée à ce fonds d’aide.

Show of solidarity

The executive management of #TSG Hoffenheim has reached an agreement over a joint salary waiver with the first-team playing squad, the coaching staff and the directors.#CoronaVirus #TogetherAgainstCorona

