Révélation de l’Olympique Lyonnais cette saison, Houssem Aouar était attendu au tournant cette année. Après des débuts moyens, le milieu de terrain a retrouvé son meilleur niveau. Face à Manchester City il y a quelques jours, l’international espoirs tricolore avait tapé dans l’oeil de Pep Guardiola et de son staff. Interrogé par RMC Sports à ce sujet, Aouar a révélé qu’il aimerait travailler un jour avec l’ancien coach du Barça et du Bayern Munich.

« Oui, c’est pour moi un entraîneur fascinant de conviction, de motivation. C’est un coach qui fait ce qu’il veut. On a en commun cette façon de voir le foot. Je partage ses avis, et sa façon de faire jouer son équipe. Ce serait quelque chose de beau d’être entraîné par un coach comme lui ». En attendant, le joueur formé chez les Gones continue à avancer avec son club. Un club où il pourrait rester un moment. « Si j’entends des choses comme ça (que l’OL compte sur lui), c’est que l’on tient à moi. C’est mon club, c’est ma ville. Je me focalise sur l’OL. On ne sait pas ce que l’avenir donnera ». À Lyon ou ailleurs, Houssem Aouar semble promis à un bel avenir.