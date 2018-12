La quinzième journée de Liga se poursuit cet après-midi avec notamment un duel entre le SD Huesca et le Real Madrid. A domicile, le promu s’articule en 3-4-1-2 avec Jovanovic dans les cages et une charnière composée d’Insua, Etxeita et Pulido. Miramon et Ferreiro assurent le rôle de piston tandis que l’axe est occupé par Aguilera et Rivera. Enfin, Gomez soutient Hernandez et Avila en attaque.

De son côté, le Real Madrid doit faire face à quelques forfaits. Thibaut Courtois prend place dans les cages tandis qu’Álvaro Odriozola, Sergio Ramos, Raphaël Varane et Dani Carvajal forment la ligne défensive. Marcos Llorente, Dani Ceballos et Luka Modric prennent place dans l’entrejeu et alimenteront Lucas Vazquez, Gareth Bale, et Karim Benzema.

Les compositions :

Huesca : Jovanovic - Insua, Etxeita, Pulido - Miramon, Aguilera, Rivera, Ferreiro - Gomez - Hernandez, Avila

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Ramos, Varane, Carvajal - Llorente, Ceballos, Modric - Vazquez, Bale, Benzema