Alors que Zlatan Ibrahimovic vient de signer un nouveau contrat d’une saison avec Manchester United, un ancien coéquipier de l’attaquant suédois estime qu’il devrait moins jouer. Pour Christian Wilhelmsson (qui avait évolué avec Ibrahimovic avec la sélection suédoise), l’ex-joueur du Paris Saint-Germain a parfois une mauvaise influence sur le terrain.

« Il est toujours utile », juge, dans un premier temps, l’ancien joueur d’Anderlecht aujourd’hui retraité. « Mais parfois, c’est mieux quand il est sur le banc. Quand il ne joue pas, les autres osent plus et jouent avec plus de confiance. C’est un peu comme à Barcelone, où tout le monde joue pour Messi, voire pour Neymar (avant son transfert au PSG) », poursuit Wilhelmsson dans Four Four Two.