À la veille de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au Club Bruges, comptant pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions (21h), Idrissa Gana Gueye était présent en conférence de presse, au Parc des Princes. L’occasion pour l’international sénégalais (64 sélections) arrivé d’Everton cet été d’évoquer son acclimatation dans un vestiaire de stars.

« Je me sens très très bien autour de cet effectif, avec de très grands joueurs. Avec Cavani, Icardi... Je suis content d’être ici, ça me permet de poursuivre ma progression. Des joueurs comme Verratti, « Marqui », qui me donnent beaucoup de conseils sur le terrain, je suis à l’écoute, je suis là pour travailler et j’essaie d’apporter ma contribution, » a-t-il confié, avant de glisser un mot sur le Neymar post-mercato estival. « Depuis que je suis arrivé je l’ai toujours trouvé très souriant. Je ne sais pas pour vous, mais cela ne change rien pour moi. C’est un très grand joueur, tout le monde le sait, et on est très content de le voir revenir en forme ».