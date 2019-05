Quelques jours après avoir subi un infarctus du myocarde, Iker Casillas a quitté l’hôpital de Porto ce lundi. Le portier espagnol du FC Porto, qui ignore encore s’il pourra ou non rejouer au football, s’est exprimé face aux journalistes venus prendre de ses nouvelles. L’émotion était palpable.

« C’est bizarre d’être là, merci à tous d’être venu ici. Merci à tous ceux qui m’ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux ou autres, je n’oublie pas non plus le personnel de l’hôpital. Je me sens bien. Je vais me reposer quelques semaines ou quelques mois, peu importe, ce qui compte c’est de pouvoir être là. Je suis ému, mais je suis bien. Merci encore à tous et à mon club. Je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir, mais le plus important, c’est de pouvoir être là pour dire », a confié l’Ibère.