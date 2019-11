L’Impact Montréal a réussi son coup. Hier, l’écurie de Major League Soccer a annoncé à la surprise générale que Thierry Henry était son nouvel entraîneur. Après son échec à l’AS Monaco, l’ancien attaquant tricolore a donc retrouvé un banc pour son plus grand bonheur. « C’est un honneur de devenir entraîneur-chef de l’Impact de Montréal et de revenir en MLS. C’est une ligue que je connais bien où j’ai passé de très bons moments. Être au Québec, à Montréal, qui a un énorme héritage multiculturel, c’est quelque chose d’extraordinaire. J’ai toujours eu un œil sur ce club et maintenant j’y suis ».

Le champion du monde 98 va donc reprendre du service après quelques mois loin des terrains. On avait pourtant parler d’un retour au sein de la sélection belge où la porte a toujours été ouverte par les joueurs comme Roberto Martinez. En conférence de presse vendredi, le sélectionneur des Diables Rouges a réagi à la nomination de son ancien adjoint à Montréal. Ses propos sont relayés par La Dernière Heure. « On est tous contents pour lui. Il connaît la MLS sur le bout des doigts. Il va pouvoir construire l’équipe, ce qui n’était pas le cas par le passé (à Monaco). On lui souhaite bonne chance ». Des mots qui feront plaisir à Thierry Henry !