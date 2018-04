Plusieurs jeunes talents n’hésitent pas à aller tenter l’aventure à l’étranger. C’est le cas de Curtis Yebli. Agé de 21 ans actuellement, ce joueur formé à l’AS Nancy Lorraine a rejoint l’Italie lors de la saison 2016-2017. C’est du côté de Bari qu’il a souhaité poursuivre sa progression. Un club où il a fait ses premiers pas en Serie B à 20 ans. Pour s’aguerrir, il a été prêté en Serie C à Arezzo.

Là-bas, il a disputé 21 matches toutes compétitions confondues cette saison. En fin de contrat dans un an (plus une année en option), Yebli aimerait revenir en France d’après nos informations. Le joueur qui appartient à Bari veut passer un nouveau cap dans l’Hexagone où son profil de milieu de terrain box to box (droitier), sa puissance et sa technique pourraient rendre des services à des écuries de Ligue 2 sous la forme d’un prêt éventuellement.