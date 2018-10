Issa Cissokho (33 ans) s’apprête à retrouver les terrains. Libre depuis le 30 juin dernier, le défenseur sénégalais avait disputé 19 matchs de Ligue 1 avec Amiens SC la saison dernière. Ce dernier devrait rebondir en Israël dans les prochaines heures.

Contacté par nos soins, l’agent du joueur Abdallah Raouti nous a précisé que l’ancien Nantais devrait s’engager pour sept mois plus une année en option avec le Maccabi Petah-Tikva. Les négociations entre toutes les parties avancent bien et un dénouement est attendu au plus tard ce mardi. Issa Cissokho s’apprête ainsi à rejoindre au Maccabi Johan Martial (frère d’Anthony) et Habib Habibou.