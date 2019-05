Relégué en Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen devrait perdre quelques jeunes pépites de son centre de formation. C’est le cas de Jad Mouaddib. A 20 ans, ce milieu de terrain axial, titulaire avec la réserve du club normand, est en fin de contrat stagiaire pro. Selon nos informations et malgré une proposition de contrat professionnel de Malherbe, le natif de Lens devrait sauter le pas loin de son club formateur.

Retenu avec le groupe pro cet hiver, notamment en Coupe de France face à Viry Chatillon, Mouaddib ne manque pas de sollicitations. Pisté par Reims et La Gantoise ces derniers jours, il pourrait finalement rallier l’Espagne et plus précisément Grenade (actuel 2e de Liga Adelante et bien placé pour monter en Liga à deux journées de la fin), qui lui a proposé un premier contrat pro.