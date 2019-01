A 25 ans, Lucas Piazon a déjà connu 4 championnats et 6 clubs. Pourtant, depuis le début de sa carrière il appartient à Chelsea. Mais l’ancien grand espoir du football brésilien, qui a évolué en prêt à Malaga, Vitesse Arnhem, à l’Eintract Francfort à Reading ou encore à Fulham n’a pas trouvé de nouveau point de chute l’été dernier.

Résultat, le milieu offensif, en fin de contrat en juin prochain, n’a pas disputé le moindre match avec les Blues depuis le début de la saison. Et il souhaiterait quitter le club londonien dès cet hiver. Selon nos informations, Lucas Piazon a été proposé au FC Nantes, à Saint-Etienne, Bordeaux et à l’OM. Quatre clubs qui ne semblent pas être intéressés par le profil du natif de Sao Paulo. Et c’est finalement vers le Torino qu’il pourrait rebondir contre une indemnité de 3 M€.