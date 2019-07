Ce n’est pas le plus connu des joueurs français de Premier League et pourtant, le franco-ivoirien Nicolas Tié évolue à Chelsea et a même signé un contrat pro de trois ans l’an dernier. Recruté à l’âge de 13 ans à Poitiers par les Blues, il n’a pu rejoindre le club londonien qu’à l’âge de 16 ans.

Encadré et couvé par Henrique Hillario et Christophe Lollichon, le gardien international espoir ivoirien, qui était d’ailleurs sur le banc en finale de la Youth League perdue par Chelsea (3-1) face à Porto, souhaite quitter Chelsea pour gagner en expérience. Selon nos informations, il veut être prêté en France et Chelsea est ouvert au prêt de leur jeune gardien de but. Cela tombe bien, plusieurs clubs de L2 sont déjà à l’affût. Il va pouvoir d’ailleurs se montrer avec les Blues puisqu’il participe en ce moment au stage du club londonien en Bretagne et devrait défendre les buts de Chelsea B face à Rennes jeudi soir en amical.

