À 22 ans, Malaly Dembelé n’a pas vraiment la confiance de son coach à Nancy. Pourtant, malgré d’indéniables qualités offensives et un bilan honorable de 4 buts et 2 passes décisives en 22 apparitions sous les couleurs de l’ASNL (avec seulement 11 titularisations) en 2018-19, le natif d’Ivry-sur-Seine ne parvient pas à franchir un cap à l’ASNL.

Un départ cet hiver est donc clairement envisageable pour cet attaquant complet qui a disputé 13 matches toutes compétitions confondues, dont le dernier en tant que titulaire face à Grande-Synthe en Coupe de France il y a une dizaine de jours. Selon nos informations, deux clubs de Jupiler League, à savoir Waasland-Beveren et Courtrai, ont déjà soumis une proposition au club lorrain. Mais le joueur hésite et attend des offres de France. Pour rappel, Montpellier et Amiens, qui s’étaient montrés intéressés l’été dernier, suivent toujours le joueur.