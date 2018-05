À 37 ans, Samuel Eto’o ne semble pas être lassé du plus haut niveau. Professionnel depuis 20 ans, l’attaquant camerounais sévit encore du côté de la Turquie. Après une demi-saison ponctuée de 6 buts en 15 matches avec Antalyaspor, c’est à Konyaspor qu’il a terminé la saison avec là encore 6 buts inscrits en 13 matches de Superlig.

Une statistique d’un but tous les deux matches qui fait visiblement encore saliver quelques clubs. Si la piste menant à la Lazio nous a été démentie, un club brésilien et un autre club turc ont bel et bien pris contact avec les représentants de l’ancienne star du Barça. Mais selon nos informations, Samuel Eto’o se sent bien à Konyaspor, lui qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2020.