Il y a un an, Dijon a prolongé Jérémie Bela. Sous contrat jusqu’en 2018, le jeune homme allait découvrir la Ligue 1. Un an plus tard, le milieu offensif est sur le départ lui qui bénéficie d’un bon de sortie.

Selon nos informations, Albacete (D2 espagnole) est très intéressé par Bela. Le club ibérique espère finaliser vite cette opération. Affaire à suivre.