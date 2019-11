Formé à Montpellier avec qui il a joué 133 matches professionnels, Ellyes Skhiri a débarqué l’été dernier au FC Cologne en Bundesliga après avoir disputé une Coupe d’Afrique des Nations dans la peau d’un titulaire avec la Tunisie (7 matches disputés). Titulaire indiscutable au milieu de terrain depuis son arrivée, il est l’une des rares satisfactions d’une équipe de Cologne moribonde et actuellement en position de relégable. L’international tunisien a pris part à 11 rencontres de Bundesliga, où il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives. Suffisant pour taper dans l’œil de la Fiorentina.

Et l’intérêt ne date pas d’hier. En janvier 2017, ainsi que l’été dernier, le club italien avait déjà tenté de l’enrôler. Ça tombe bien, les contacts avec l’entourage de Skhiri, n’ont jamais été rompus. Mais l’affaire ne s’annonce pas simple, le club allemand n’entend pas laisser partir en cours de saison son milieu de terrain de 24 ans.