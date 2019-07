Talent précoce, Ivan Franco (19 ans) a déjà disputé 51 rencontres de Primera Division au Paraguay sous le maillot de Libertad, son club formateur (12 réalisations). Ses prestations, au pays et sur le continent (il a notamment brillé cette année en Copa Libertadores contre River Plate et Boca Juniors), ne sont pas passées inaperçues et, selon nos informations, plusieurs écuries souhaitent l’accueillir en Europe, où son entourage le considère déjà assez mûr pour évoluer.

Des clubs anglais, italiens et espagnols suivent de près l’international U20 paraguayen, très à l’aise balle au pied. Ce milieu offensif, à la conservation fluide du ballon et au jeu de passe au-dessus de la moyenne, aurait également tapé dans l’œil du Borussia Dortmund et du Paris SG. Des discussions seraient même en cours entre le représentant du jeune talent en Europe M. Hernandez et les pensionnaires du Parc des Princes. La clause libératoire du jeune homme s’élève à 8 M€.

