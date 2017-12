L’histoire d’amour entre l’AS Saint-Étienne et Oscar Garcia n’aura même pas duré six mois. Parti du Forez alors que les Verts étaient dans le top 10 de la Ligue 1, l’entraîneur espagnol n’a pas voulu faire de vagues. Mais aujourd’hui, son entourage, que nous avons contacté, est un peu moins tendre avec l’ASSE. « Oscar est en vacances. Il a fait du bon travail. Saint-Étienne n’a pas su le retenir. Ils le sortent du Red Bull (Salzbourg), ils paient son transfert, ils lui offrent un contrat impressionnant et l’équipe se trouvait à la quatrième ou cinquième position (6e en réalité, ndlr). Aujourd’hui, ils ont proches de la relégation. Quel désastre ! Quels dirigeants ils ont ! Ils se sont trompés. Quand vous recrutez ce genre d’entraîneur, vous ne pouvez pas les gérer de cette manière. Vous ne pouvez faire l’équipe comme vous le souhaitez. Sinon vous ne prenez pas d’entraîneur ! »

Déçu de la gestion stéphanoise, le clan Garcia nous a ensuite fait le point sur la situation actuelle du coach catalan. « En France, Lille était dessus, mais ils ont choisi quelqu’un d’autre (Christophe Galtier, ndlr). Une deuxième équipe était également intéressée. Nantes était là aussi (l’été dernier) avant de prendre Claudio Ranieri. Aujourd’hui, Oscar a une piste en Espagne. Des équipes de deuxième division anglaise l’ont contacté, mais il n’en veut pas ». C’est dit.