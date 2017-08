Lille est ambitieux. Son mercato estival fourni et l’arrivée de Marcelo Bielsa suffisent à le montrer. Mais les Dogues préparent déjà l’avenir. Selon nos informations, les Lillois se sont ainsi attachés les services du jeune Yassine Ben Hamed.

Le latéral gauche très offensif et intraitable en défense, hautement considéré au sein de l’académie de l’Olympique Lyonnais, a décidé de s’engager avec le LOSC, séduit par le projet scolaire et sportif exposé par le club nordiste. Les pensionnaires du Stade Pierre-Mauroy avaient repéré le jeune talent lors du Tournoi International de Sens un peu plus tôt dans l’année.