En janvier dernier, Said Arab, jeune milieu de terrain de 17 ans au parcours particulier, est revenu en région parisienne, au Red Star. Très jeune il fût remarqué dans les sections jeunes du Paris Saint-Germain puis a décidé de poursuivre sa formation au FC Metz.

Mais il est revenu et a montré toutes ses qualités avec les moins de 19 ans. Actuellement, son entourage a engagé des négociations avec les dirigeants franciliens pour un premier contrat professionnel. Toutefois, on s’intéresse beaucoup, selon nos informations à lui en Belgique et en Espagne notamment. Affaire à suivre.