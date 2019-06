Au début du mois de mai, nous vous avions présenté M’bemba Sylla. Un jeune et talentueux défenseur de Châteauroux qui se posait des questions sur son avenir. « Châteauroux est un très bon club formateur. Quand j’ai signé là-bas, je pensais que j’allais y débuter chez les pros. Mais ça fait quatre ans que je suis là et je vois que d’autres jouent déjà en pros. Du coup, je me pose des questions. Il me reste une année de contrat (...) D’ailleurs, j’ai eu mon entretien avec le club il y a quelques semaines et je ne pense pas rester à Châteauroux l’année prochaine ».

En effet, Sylla, qui est libre, va quitter l’Hexagone. D’après nos informations, son arrivée à Courtrai en Belgique est en excellente voie. Sauf changement de dernière minute, le roc d’1m84 va parapher dans les prochains jours un contrat de trois ans. Une nouvelle aventure pour M’bemba Sylla !

