La Belgique, fournisseuse officielle de talents. A 22 ans, Manuel Benson est un des jeunes joueurs à suivre. Avec les Diablotins, il n’a pas été retenu dans la liste finale pour l’Euro U21 en Italie et à Saint-Marin. « je suis un peu surpris du choix. C’est un grand tournoi, donc automatiquement c’est une déception. Mais je pense que les moments compliqués nous apprennent beaucoup. Je dois bien réagir, ne pas baisser les bras et continuer à travailler », nous a-t-il expliqué lui qui a croisé les Bleuets lundi dernier en amical. Un match qui a conclu sa saison. Une saison dont il tire le bilan. « Je suis content de mon année. Ça avait commencé difficilement pour moi. Mais je n’ai pas baissé les bras. J’ai avancé et je n’ai pas douté. J’ai fait de bons matches, j’ai de bonnes statistiques. Donc ça fait plaisir de faire une saison où tu enchaînes les matches et où tu te sens important pour l’équipe ». Une équipe à laquelle il a apporté ses qualités. « Je suis un vrai joueur de côté. Je peux jouer à gauche comme à droite, j’aime beaucoup les un contre un. Je dribble, je joue aussi sur la vitesse. Mes modèles sont Lionel Messi et Neymar. Ils m’inspirent beaucoup. Messi, c’est le top. Je prends aussi exemple sur Neymar, mais il est un peu moins efficace que Messi, qui est le numéro un à mes yeux ».

Sûr de ses forces, le joueur sait qu’il doit encore progresser. « Je pense que je dois encore apprendre au niveau tactique et au niveau physique. Je dois améliorer mon placement défensif. Ce sont des petites choses sans ballon que je dois peaufiner et travailler. J’espère rectifier ça dans les années qui arrivent aux côtés d’un bon coach. Je veux encore monter mon niveau ». Prêté cette saison, Manuel Benson devra régler son avenir durant le mercato. « Je ne sais pas où je serai la saison prochaine. Normalement, je vais retourner à Genk, le club auquel j’appartiens, afin de faire la préparation. Il y a des contacts avec quelques clubs. On attendait la fin de l’Euro pour voir si j’allais bouger. Mais comme je ne suis pas sélectionné, les discussions peuvent commencer. On verra bien. Il me reste deux années de contrat à Genk. Je vais m’y rendre prochainement pour avoir une discussion avec le club et en savoir plus ». Il poursuit : « ma priorité serait de partir à l’étranger. Genk est le meilleur club de Belgique actuellement. Donc je ne veux pas aller dans un autre club en Belgique. Ce serait un pas en arrière, moi je veux aller de l’avant. Donc j’aimerais relever un challenge à l’étranger afin de continuer à augmenter mon niveau. C’est ce que je vise actuellement. Je veux prendre mon temps pour faire le bon choix ». Suivi par des écuries tricolores, le jeune homme ne serait pas contre évoluer en L1. « j’ai des clubs français qui m’ont contacté. C’est le cas depuis que je joue chez les professionnels. Ça prouve que là-bas ils aiment les joueurs comme moi. La Ligue 1 est une belle compétition. Quand on voit tous les jeunes qui sortent de là-bas, qu’il y a de gros transferts et que les équipes jouent en coupes d’Europe, ça montre que c’est un bon championnat. Donc pourquoi pas découvrir la Ligue 1. J’ai envie de prendre mon envol et évoluer au meilleur niveau européen (...) Ça doit être un club qui a un bon style de jeu, qui aime jouer au ballon. Un club qui travaille avec les jeunes et qui aura confiance en moi. C’est ça qui fera la différence. ».

