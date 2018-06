Éliminé au premier tour du Mondial en Russie, malgré un visage plutôt intéressant, le Maroc aimerait poursuivre l’aventure avec Hervé Renard, avec notamment la perspective de jouer la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun en 2019.

Seulement, selon nos informations, le technicien français, sous contrat jusqu’en juin 2022, souhaite relever un nouveau défi. Il a d’ailleurs posté un message sur ses réseaux sociaux laissant entendre un possible départ. Il dispose d’ailleurs déjà de quelques touches dans certains clubs et figure sur la short-list de l’Algérie pour l’après-Rabah Madjer.

Très Fier d’avoir été votre coach à tous pour cette Coupe du Monde !

Very proud to have been your coach at all for this World Cup ! pic.twitter.com/4pXceg024w

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) 26 juin 2018