Formé en France à l’OC Vannes, l’attaquant Nicolas Diguiny (29 ans) vient d’achever la saison la plus prolifique de sa carrière. En 28 matches de championnat sous les couleurs de l’Atromitos FC (Grèce), le natif de Saint-Germain-en-Laye a inscrit 10 buts et a délivré 6 passes décisives. Il a même terminé la saison avec le brassard de capitaine et a donc largement contribué à la bonne saison de son club grec qui termine à la 4e place de la Super League.

En fin de contrat avec le club basé à Athènes, Nicolas Diguiny est désormais très courtisé. Selon nos informations, l’ailier droit a déjà reçu quelques propositions dans l’ensemble de l’Europe. En Belgique, Russie, Ukraine, Roumanie et en Turquie (Akhisar Belediyespor et MKE Ankaragücü), ainsi qu’en Israël où les contacts sont déjà bien avancés. En Grèce, l’AEK Athènes est également intéressé. Le Français étudie pour l’instant chaque offre avec grand intérêt.