Prêté à Galatasaray pour jusqu’en juin 2020 par l’OM, Kostas Mitroglou vient d’achever ses six premiers mois en Turquie. Sauf que le buteur grec ne ferait pas vraiment l’unanimité à Istanbul. Des rumeurs indiquent en effet que Galatasaray voudrait déjà casser le prêt du joueur.

De son côté, l’Olympique de Marseille ne serait pas spécialement enchanté par cette annonce, Mitroglou n’étant plus le bienvenu sur la Canebière. Contacté par nos soins, l’agent du joueur, M.Galariotis, a fait le point. « Ces informations sont des stupidités. Kostas a encore un an de contrat avec Galatasaray et il est heureux là-bas. » Voilà qui est dit. Reste à savoir si la direction turque est bien sur la même longueur d’onde !