Tenu éloigné des terrains depuis le 22 octobre dernier et le match nul arraché sur le terrain de l’Olympique de Marseille (2-2), Thiago Motta se remet d’une blessure au genou. Et si l’espoir d’une reprise anticipée était né il y a quelques jours, le clan Motta est aujourd’hui plus que positif quant à un retour sur les terrains avant 2018.

Selon nos informations, le milieu de terrain va reprendre l’activité physique demain au plus tard. Il s’agit là de la reprise des courses en extérieur puisque Motta avait déjà recommencé un travail en salle. Et pour son entourage, l’Italo-Brésilien reviendra « à coup sûr » dans le groupe du PSG, d’ici une quinzaine de jours, juste avant la trêve hivernale. Reste maintenant à savoir si Unai Emery l’utilisera ou non.