Le dossier Riyad Mahrez avait illuminé le début du mercato, mais depuis quelques jours, il stagne. L’attaquant algérien de 26 ans, élu meilleur joueur de Premier League en 2015-2016, est toujours un joueur de Leicester City (son contrat expire en 2020). Mais le natif de Sarcelles rêve de rejoindre un cador européen, avec Arsenal et l’AS Roma en pole position pour le recruter si possible. Mahrez a évoqué la piste romaine au micro de Sky Sports, et a exprimé à nouveau ses envies de départ.

« L’AS Roma est venue me voir, mais rien n’a été accepté je ne peux donc rien faire pour le moment. C’est un grand club avec qui j’aimerais discuter mais je ne peux pas tant que Leicester n’accepte pas le deal. Leicester connaît mes pensées, mais je vais continuer à donner mon meilleur pour le club comme je l’ai toujours fait », a indiqué Riyad Mahrez. Selon nos informations, l’AS Roma n’a pas transmis de nouvelle offre aux Foxes ces dernières heures. Le joueur serait prêt à étudier la piste italienne désormais, si rien ne se décante avant le 31 août.