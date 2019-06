Peu épargné par les blessures en cette année 2019, Valentin Rosier (22 ans) a tout de même conservé une belle cote. Et le latéral de Dijon est d’ailleurs sur le point de boucler son arrivée au Sporting Portugal.

La presse portugaise annonce en effet que le Français a été aperçu à Lisbonne hier. Et pour cause. Selon nos informations,, le joueur va passer sa visite médicale aujourd’hui. Il signera ensuite un contrat longue durée (4 ans a priori) et le DFCO devrait récupérer 8 M€, bonus compris, nous assure une source proche du club français.

