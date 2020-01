Avec l’intronisation de René Girard et l’arrivée d’un nouveau directeur sportif, le Paris FC entame une mutation nécessaire pour sauver sa saison. Et le club francilien passe déjà à l’offensive en accueillant dans les toutes prochaines heures un nouveau joueur. Selon nos informations, le latéral gauche du Havre, Yacouba Coulibaly va être prêté pour six mois sans option d’achat au PFC.

L’international burkinabé de 25 ans, formé à l’ASF Bobo, a joué une cinquantaine de matches de Ligue 2 avec le HAC mais a connu un début de saison 2019-20 compliqué. S’il est redevenu titulaire avec le club doyen au mois de décembre, c’est pour dépanner à droite. Coulibaly va tenter de retrouver du temps de jeu et de se mettre en valeur du côté de Charlety. Sa signature devrait intervenir dans les prochaines heures.