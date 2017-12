Pour les médias espagnols, il est certain que Neymar ne fera pas de vieux os au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, nos voisins ibères spéculent souvent sur la volonté du Real Madrid de recruter l’international brésilien. Et si cela devait se produire, Andrés Iniesta l’aurait mauvaise.

« Je ne sais pas si ça arrivera ou pas. Tout peut arriver. Nous avons déjà vu des choses impossibles (se produire). Est-ce que je me sentirai bien (si Neymar allait au Real) ? Ça me dérangerait parce que c’est un joueur déterminant et il renforcerait un rival. Mais bon, nous sommes en train de parler d’une chose qui ne s’est pas produite encore », a-t-il déclaré en conférence de presse.