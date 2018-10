Le derby de Milan illumine cette soirée de football. Au Giuseppe-Meazza, l’Internazionale affronte l’AC Milan pour une rencontre qui s’annonce explosive. Luciano Spalletti propose un 4-2-3-1 avec Samir Handanovic dans les buts. Sime Vrsaljko, Stefan De Vrij, Milan Skriniar et Kwadwo Asamoah constituent la défense. Matias Vecino et Marcelo Brozovic forment le double pivot tandis que Radja Nainggolan est situé un cran devant. Les ailes sont occupées par Matteo Politano et Ivan Perisic. Deux hommes qui tenteront de fournir de bons ballons à Mauro Icardi qui est en pointe.

De son côté, Gennaro Gattuso dispose son équipe en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Le jeune portier est assisté dans les tâches défensives par Davide Calabria, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli et Ricardo Rodriguez. Pour contrôler le jeu, Franck Kessié, Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura sont alignés au milieu du terrain. Devant, le trio Suso - Calhanoglu - Higuain va essayer de percer le verrou nerazzuro.

Les compositions :

Internazionale : Handanovic - Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah - Vecino, Brozovic - Politano, Nainggolan, Perisic - Icardi

AC Milan : Donnarumma - Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez - Kessié, Biglia, Bonaventura - Suso, Calhanoglu, Higuain