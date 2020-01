Cela fait maintenant plusieurs semaines que Christian Eriksen et Olivier Giroud son annoncés en approche de l’Inter seulement le mercato file à grande vitesse et force est de constater que les deux joueurs sont toujours dans leurs clubs respectifs : Tottenham et Chelsea.

Sur Sky Italia ce dimanche, Beppe Marotta, le directeur sportif nerazzurro a reconnu des difficultés pour boucler ces deux transferts. « Nous sommes en négociations avec l’agent d’Eriksen mais il y a d’autres clubs interessés. Nous déciderons dans les prochains jours, comme pour Giroud. Victor Moses ? C’est une possibilité » a conclu l’ancien dirigeant de la Juventus.