Alors que l’Inter recevait Sassuolo pour le compte de la 20e journée de Serie A, le directeur sportif du club milanais Beppe Marotta est venu évoquer les dossiers chauds du mercato nerazzurro. Au micro de DAZN, l’ancien dirigeant de la Juventus a fait le point sur la prolongation de Mauro Icardi, dossier qui traîne et semble se compliquer jour après jour, et l’arrivée de Diego Godin, toujours à l’Atlético de Madrid.

« En ce qui concerne Icardi, sa prolongation est un sujet de débat pour vous, mais pour nous elle s’inscrit dans la dynamique du football. Il ne fait aucun doute qu’Icardi peut continuer avec nous. On est heureux avec lui et il est heureux avec nous. C’est une question de signature », a lancé le nouvel homme fort de l’Inter, avant d’évoquer le dossier Diego Godin. « L’Inter a un attrait très fort, de nombreux joueurs nous recherchent et cela nous flatte et le club est un très bon point de référence. Il est clair que vous rencontrez la disponibilité de grands champions, Godin a le profil qui nous intéresse », a également déclaré Beppe Marotta, visiblement confiant sur l’avenir de l’attaquant argentin à l’Inter et la venue du défenseur uruguayen de 32 ans.