Depuis 2015 et son arrivée en provenance de Wolfsburg, Ivan Perisic fait le bonheur de l’Inter Milan. Et depuis le début de la saison 2018-2019, l’international croate n’a manqué qu’une seule rencontre toutes compétitions confondues. Un élément important pour la formation milanaise qui aurait pu le perdre cet été. Manchester United avait en effet tenté de le recruter, en vain. Et le joueur de 29 ans est revenu sur le sujet pour Four Four Two.

« C’est vrai, il y avait une proposition de Manchester United et j’étais sur le point de quitter l’Inter. Mais j’ai décidé de rester, comme je l’ai dit, pour la persévérance de Spalletti à me faire joueur un rôle important. Dans le football, les petits détails dans ces situations sont fondamentaux », a expliqué le finaliste du Mondial 2018. Ce dernier ne compte d’ailleurs pas lâcher son rêve, jouer en Angleterre : « j’ai toujours dit que c’était mon rêve, dans le football tout est possible, on verra dans le futur. Maitenant, je me concentre sur l’Inter. J’espère que les fans nerazzurri pourront comprendre mon point de vue. »