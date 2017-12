L’Inter Milan est en tête du classement de Serie A. Cela n’empêche pas la presse italienne d’évoquer jour après jour le mercato d’hiver des Nerazzurri. Luciano Spalletti, présent en conférence de presse ce vendredi, a évoqué la question du recrutement, non sans humour et ironie.

« Tant que le président ne clarifie pas ses intentions sur ce mercato, nous devrons rester discrets. Si vous me demandez ce que moi je veux, je vous dis : (Sergio) Ramos, (André) Iniesta et (Alexis) Sanchez. Si on travaille sur tout cela, c’est pas mal non ?! », a-t-il lâché, relayé par Sport Mediaset, avant de redevenir plus sérieux pour demander du respect aux membres de son effectif actuel. « Ceux qui ont placé l’Inter en tête du classement, en se battant, il faut leur montrer du respect. Sinon, je deviens antipathique et ça me réussit plutôt bien », a-t-il conclu. C’est dit.