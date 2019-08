Les relations entre Mauro Icardi (26 ans) et l’Inter s’enveniment encore un peu plus. Poussé vers la sortie depuis le début du mercato, l’Argentin n’en démord pas et veut prouver sa valeur au nouveau coach Nerazzurri, Antonio Conte. Mais l’équipe de Serie A campe aussi sur ses positions. L’attaquant n’entre pas dans les plans du nouveau projet et doit se trouver un nouveau club.

Si ce n’est pas le cas, le joueur passera la majorité de la saison en tribunes et ne sera pas inscrit sur la liste pour la Ligue des champions rapporte le Corriere dello Sport. Et pour ne pas lui faire perdre trop de valeur à un an de la fin de son contrat, l’Inter lui fera jouer 10% des matches cette saison soit en Coupe d’Italie et les rencontres sans importances de la fin de saison. L’année risque d’être longue pour Mauro Icardi...

