Depuis l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc cet été, l’Inter a retrouvé de bien belles couleurs, surtout en Serie A. Le club milanais est actuellement deuxième du championnat d’Italie avec trois points de retard sur la Juventus mais un match en moins. Le technicien italien a donc transformé les Nerazzurri, qui enchaînent les bonnes performances. Et Lautaro Martinez, qui a inscrit 13 buts en 22 matches (Serie A et Ligue des Champions), n’y est pas pour rien. La relation entre les deux hommes semble donc seine, et l’Argentin l’a développé pour La Repubblica.

« Je suis heureux ici, c’est ma maison. Conte m’aide à m’améliorer. Il m’a donné les minutes dont un joueur a besoin. Il me fait confiance et je me sens en sécurité, a lâché l’attaquant de 22 ans avant de poursuivre. Nous avons appris à nous connaître rapidement (avec Conte, ndlr). Je ne peux pas croire que ça ne fait que cinq mois… Ce que j’apprécie le plus chez lui, c’est sa passion pour le football. C’est profond et contagieux. » Des mots qui devraient toucher Antonio Conte, sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2022.