Directeur sportif de la Juventus depuis huit ans, Giuseppe Marotta a finalement quitté la Vieille Dame. Après avoir annoncé son intention de partir fin septembre, l’homme d’affaires de 61 ans a officiellement résilié son contrat mercredi. Désormais, Marotta est annoncé avec insistance du côté de l’Inter Milan dans la presse italienne. Mais l’affaire est loin d’être réglée, et l’entraîneur des Nerazzurri, Luciano Spalletti, a donné son avis sur la possible arrivée de l’Italien.

« Je le connais et c’est un excellent professionnel, il pourrait apporter sa contribution. Mais je peux dire qu’il y a de nombreux professionnels importants à l’Inter qui pourraient apporter leur contribution. Cela me surprend et me fait réfléchir sur le fait que seule la Juventus savait qu’il partait, alors que le fait que cela puisse arriver à l’Inter, nous le saurions, et tout le monde le saurait », a lâché le coach italien en conférence de presse comme le relaye La Gazzetta dello Sport.